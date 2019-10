ePeer. Fintech ze sztuczną inteligencją.

Marcin Bierut to katowicki przedsiębiorca, który karierę w IT rozpoczął ponad 15 lat temu jako współzałożyciel informatycznej firmy 3Soft. Dzisiaj samodzielnie zarządza kilkoma międzynarodowymi projektami programistycznymi na czele ze spółką Iconity. Mysłowiczanin Maciej Jarząb to z kolei świeżo upieczony absolwent SGH, który swoją karierę rozpoczynał w czasie studiów w funduszu inwestycyjnym Axcend Health. Kiedy zaproponował Marcinowi stworzenie platformy peer-to-peer, która połączy potencjalnego pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą przy pomocy sztucznej inteligencji, ten nie wahał się – „Proponuje mi się udział w różnych projektach IT o bardzo różnym, potencjale i rozmachu inwestycyjnym. Potencjał ePeera jest jednak tak duży, że w zasadzie po 30 minutach rozmowy wiedziałem, że w taki pomysł warto zainwestować czas, energię i środki finansowe” – mówi Marcin.

Czas i energię w pomysł Macieja zainwestuje również katowicka Agencja PR Pan Pikto, która podejmie się launchu marki na polskim rynku. „Start-upy z sektora finansowego potrzebują profesjonalnego wsparcia na najwyższym poziomie. Nasz zespół jest w stanie takowe zaoferować nie tylko na polskim etapie rozwoju ePeera, ale również w jego globalnej odsłonie” – przekonuje Łukasz Jurkiewicz – prezes zarządu Pan Pikto.

Rozwiązanie, które proponuje śląski fintech to platforma peer-to-peer, która przy wsparciu narzędzi sztucznej inteligencji połączy inwestorów i pożyczkobiorców. Użytkownicy będą mogli z niej skorzystać przy pomocy aplikacji webowej oraz mobilnej, dostępnej na systemie Android oraz iOS. Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji zapewni bezpieczeństwo oraz anonimowość podczas przeprowadzania transakcji.

Implementacja algorytmów „machine” i „deep learningu” wykorzystywanych podczas procesu pożyczania spowoduje usprawnienie oraz przyspieszenie każdej transakcji odbywającej się na platformie. Zarejestrowany użytkownik będzie mógł przy pomocy 3 dotknięć ekranu w ciągu 20 sekund pożyczyć lub zainwestować jednorazowo kwotę nie mniejszą niż 50 zł.

Zespół ePeera równolegle prowadzi kilka procesów poprzedzających wejście na rynek.

Trwają ostatnie ustalenia z Komisją Nadzoru Finansowego. Na końcowym etapie znajdują się development programistyczny i prace nad algorytmem sztucznej inteligencji, które pilotuje Iconity. Partnerów do launchu nowego brandu kompletuje również Agencja PR Pan Pikto.

- To już ostatnia prosta tego projektu. Przed nami „proof of concept”, który zrealizujemy w Polsce jako instytucja pożyczkowa. Kolejny etap to już ekspansja poza granicami Polski, którą chcielibyśmy rozpocząć w trzecim kwartale 2020. – wyjaśnia Jarząb.

Więcej informacji o launchu ePeera na polskim rynku udzielają:

