Katowicki startup epeer wchodzi na rynek ukraiński!

epeer to katowicki fintech, który w sierpniu 2020 udostępnił innowacyjną platformę pożyczkową. W ciągu dwóch miesięcy zgromadził 2000 użytkowników, którym udzielił krótkoterminowych pożyczek na łączną kwotę 200 000 PLN. Sercem platformy, a zarazem innowacyjną przewagą technologiczną jest system oceniania zdolności pożyczkowej, który oparty jest na grupie algorytmów Sztucznej Inteligencji oraz sieciach neuronowych. Programiści epeera tworzyli to rozwiązanie w ramach prestiżowego programu dla najlepszych startupów w Europie Microsoft for startups.

- Zbieramy ponad 1000 danych behawioralnych na temat pojedynczego użytkownika, tworząc tym samym alternatywny model oceny ryzyka pożyczkowego. To rozwiązanie pozwala nam aktywnie działać na rynku finansowym, oferując pożyczki osobom, którym do tej pory proponowano jedynie wysokooprocentowane „chwilówki”. epeer adresuje swój produkt przede wszystkim do młodych ludzi, nie posiadających stałego dochodu w postaci wynagrodzenia czy innych źródeł finansowych. – wyjaśnia Maciej Jarząb, CEO epeera.

Rozwiązanie technologiczne, choć wciąż dopracowywane, już teraz zyskuje entuzjazm potencjalnych inwestorów na całym świecie. Owocem tego zainteresowania jest spółka epeer Ukraina, która skorzysta z przełomowych rozwiązań technologicznych katowickich programistów, adaptując platformę na rynek ukraiński.

Taras Pylypiuk – inwestor z Kijowa – pokłada duże nadzieje we współpracy z polskim startupem: „Wchodząc do grupy epeer liczę nie tylko na zysk, ale także na wspólny rozwój naszej spółki na rynkach wschodnich. To niesamowity potencjał ludzki, a epeer oferuje unikatowe rozwiązanie pod względem biznesowym i technologicznym. To solidna podstawa, by myśleć o spektakularnym sukcesie biznesowym.” Kwota, którą epeer Ukraina zapłaci za korzystanie z technologii polskiej spółce matce jest zastrzeżona tajemnicą umowy handlowej.

Z podobnym optymizmem na polski startup patrzy Marco Stegmaier - Partner szwajcarskiego banku inwestycyjnego TRX Invest: „Obserwowaliśmy przygotowania epeera do startu na polskim rynku i jesteśmy pod wielkim wrażeniem impetu z jakim ten młody zespół tego dokonał. Jeszcze przed wejściem na Ukrainę wycenialiśmy polski startup na ponad 25 milionów euro i postaramy się zadbać o globalnych inwestorów, aby równomiernie rozwijać ten koncept w Europie, Azji i w obydwóch Amerykach.”

epeer z TRXem wiąże umowa, dzięki której polski team będzie mógł aktywnie pozyskiwać środki finansowe na całym świecie przy wsparciu szwajcarskich doradców. Druga runda finansowania jest planowana na przełomie 2020 i 2021 roku.