epeer rozpędza się za czeskie pieniądze

Lighthouse Ventures to fundusz zorientowany mocno technologicznie, który inwestuje kapitał prywatny. Do tej pory Czesi z powodzeniem uczestniczyli w takich projektach jak m. in.: Spaceti czy Pekat Vision. Ich inwestycja w epeer opiewa na kwotę niemal 5 milionów złotych i umożliwi dalszą ekspansję katowickiego startupu.

- Dzisiaj jesteśmy obecni na dwóch rynkach: polskim i ukraińskim. Czas na kolejne. Dzięki współpracy z Lighthouse Ventures do końca 2022 roku będziemy obecni w Hiszpanii, USA i Meksyku – mówi Maciej Jarząb, CEO epeera. Rozpędzamy się znacząco i chcemy w ciągu pół roku pozyskać kolejne finansowanie na rozwój naszej innowacyjnej technologii i launche na kolejnych rynkach – dodaje.

Epeer został dostrzeżony przez Czechów w czasie Unicorn’s Battle, gdzie został uznany za jeden z najlepszych startupów technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy mieć taki startup w naszym portfelu. Epeer doskonale wpisuje się w nasze deeptechowe zainteresowania, a potencjał projektu jest tak duży, że szybkość globalizacji spółki jest znacznie prostsza, niż w przypadku wielu konceptów, które mieliśmy przyjemność rozważać pod kątem inwestycyjnym – mówi Michal Zalesek – Managing Partner Lighthouse Ventures. Istotnym atutem jest także team epeera – niezwykły konglomerat młodości i doświadczenia. – podkreślił Zalesek.

Zespół, którym kieruje Maciej Jarząb dynamicznie się powiększa. Wraz z czeską inwestycją do managementu dołączył Stefan Michalik, który obejmie funkcję Chief Strategy Officer. Michalik jest absolwentem Hult International Business School oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ma doświadczenie w consultingu strategicznym, który zdobywał między innymi w Altman Solon.

- Moim pierwszym zadaniem w epeer będzie skuteczne wprowadzenie nowych produktów do sektora gamingowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Już na tym etapie prowadzimy rozmowy z największymi graczami na tych rynkach. Nasze projekty są na tyle zaawansowane, że możemy śmiało zakładać, że pod koniec 2022 roku będziemy obecni z nowymi produktami w sektorze niefinansowym.

Entuzjazm nowego CSO epeera podziela również Maciej Jarząb:

- Z tego transferu jestem szczególnie zadowolony. Stefan Michalik jako CSO całej grupy będzie przede wszystkim odpowiedzialny za systemowy rozwój produktów epeera – również poza branżą finansową. Nasza innowacyjna technologia oparta na sztucznej inteligencji doskonale wpisuje się bowiem w potrzeby wielu rynków – nie tylko finansowego, na którym działamy do początku istnienia epeera. - dodaje

Formalnie epeer stanie się holdingiem firm z nadrzędną rolą amerykańskiej spółki, która stanie na czele grupy. Holding będą tworzyły dwie polskie, dwie ukraińskie i dwie hiszpańskie spółki, zajmujące się produktami finansowymi i rozwojem technologii oraz amerykańska spółka technologiczna.

